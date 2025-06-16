El Gobierno prepara una respuesta a los reclamos de las provincias

Las autoridades nacionales tomaron nota de los reclamos que les llevaron los gobernadores en la reciente reunión que mantuvieron en la Casa Rosada y ya están analizando una contrapropuesta para tratar de llegar a un acuerdo y retomar el diálogo en un contexto complicado para el oficialismo en el Congreso, donde avanzan proyectos que el presidente Javier Milei considera que son perjudiciales para su administración.

El viernes pasado, cuando el líder libertario estaba terminando su gira por Europa y Medio Oriente, un grupo de mandatarios provinciales, del PRO, pero también del peronismo duro, visitó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en su oficina.

Durante una conversación que duró poco menos de una hora, le plantearon al funcionario una serie de pedidos en materia tributaria en nombre no solo de los presentes, sino de las 24 jurisdicciones del país.

Es que, previo al encuentro, los gobernadores se habían juntado en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para analizar la situación impositiva y especialmente de los fondos automáticos que se envían a través de la Coparticipación que, según un informe, se van a reducir un 4,2% respecto de 2024.

Las provincias cuestionan algunas de las medidas de la actual gestión, como los cambios en los impuestos internos para celulares, televisores y aires acondicionados importados o la modificación del cálculo de anticipos de ganancias para sociedades.

Ante esta situación, le llevaron a Francos un conjunto de propuestas, entre las cuales está crear un mecanismo para repartir el dinero de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y de otras partidas que la Casa Rosada no está utilizando.

“La reunión fue buena y a las dos propuestas que se hicieron, en principio, el Gobierno les dio el visto bueno. Lo que se propone es copartipar el fondo remanente de ATN y modificar el impuesto a los combustibles líquidos, que tiene una asignación especifica que la Nación no está ejecutando”, explicó a Infobae una fuente cercana a los protagonistas de la reunión del viernes.

Los encargados de transmitir estas iniciativas fueron Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Myrian Prunotto (vicegobernadora de Córdoba, enviada en lugar de Martín Llaryora, que no pudo asistir).

Según trascendió, los invitados pretendían que el encuentro se realizara con la presencia del propio Milei, lo cual no pudo ser posible, ya que se encontraba todavía en el exterior en ese momento.

Ahora, los mandatarios provinciales buscan que se realice una nueva convocatoria con el Presidente ya nuevamente en Buenos Aires, aunque desde el sector de Francos aclaran que todavía no hay nada confirmado.

El jefe de Gabinete decidió tomarse esta semana, que es corta por los feriados de este lunes y del viernes, para estudiar los planteos de los gobernadores, junto al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y a su equipo financiero.

El objetivo del funcionario, según anticiparon desde su entorno, es tener lista una respuesta -o una eventual contrapropuesta- para la semana siguiente, antes del próximo encuentro que los líderes locales están organizando en el CFI.

Esto se da además en el marco de una agenda complicada para el oficialismo en el Congreso, donde el kirchnerismo tendría los votos para sancionar definitivamente los proyectos de mejora de los haberes jubilatorios y recomposición de la moratoria previsional.

Ambas medidas ya tienen la aprobación de Diputados y ahora la oposición está esperando votarla en el Senado, por lo que en la Casa Rosada se analiza intentar postergar el debate.

Aunque sin posibilidad de frenar las dos leyes, Milei necesitará del apoyo de los gobernadores, que tienen autoridad sobre varios bloques provinciales en la Cámara baja, para evitar que se insista parlamentariamente con estas normas una vez que el Presidente las vete.

Dentro de dos semanas el jefe de Gabinete podría ir al Senado para dar un nuevo informe de gestión, en el que se espera que hable una vez más de la importancia de sostener el equilibrio fiscal, algo que ya les expresó a Jalil, Torres, Ziliotto, Vidal y Prunotto en el último encuentro.

