⁠El Gobierno les descontará el día a los empleados públicos que hagan paro por CFK

⁠El Gobierno les descontará el día a los empleados públicos que se movilicen en respaldo a Cristina Kirchner. El Ejecutivo buscaba evitar una marcha masiva que acompañe el traslado de la expresidenta a los tribunales federales y ya tenía listo un operativo especial de contención, que incluía a las cuatro fuerzas de seguridad. Sin embargo, según pudo saber TN, la expresidenta será notificada esta tarde vía zoom.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Ciudad de Buenos Aires -que dirige Daniel Catalano- ya anunció un paro con la intención de apoyar a la exjefa de Estado antes de que comience a cumplir la pena de seis años de prisión por la causa Vialidad. “Independientemente de lo que suceda, vamos a movilizar igual. Si el tribunal federal le toma declaración por Zoom, vamos a marchar igual”, expresó el secretario general del gremio de empleados estatales.

Lo mismo aplica para el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU), que conduce la diputada de Unión por la Patria Vanesa Siley. “El movimiento obrero tiene que apoyar a Cristina. Ella se merece todo el acompañamiento de todos los sectores”, manifestó la legisladora en declaraciones radiales. Habrá también presencia sindical de la CTA Autónoma -que dirige Hugo “Cachorro” Godoy"-, la CTA de los Trabajadores -que coordina Hugo Yasky-, UOM, La Bancaria y SMATA.

La CGT participará hoy de una reunión a las 15 con las autoridades del Partido Justicialista para definir el apoyo a la manifestación del miércoles. Los dirigentes del PJ recibirán luego a gobernadores peronistas a las 18 y convocaron a senadores y diputados nacionales a las 19, a la calle Matheu.

Más allá de lo que decida el juez Jorge Gorini, el Gobierno ya tiene listo el operativo de seguridad para el posible traslado de Cristina Kirchner a Comodoro Py de este miércoles. En Nación aseguran que implicará a las cuatro fuerzas federales y que incluirá una escolta a la expresidenta desde su departamento en Constitución hasta los tribunales. “Queremos que la gente pueda transitar y evitar las tensiones”, agregan en el oficialismo.

El Ministerio de Seguridad planea además aislar el perímetro de Comodoro Py para evitar disturbios. Una de las principales opciones que estudian es establecer un vallado en las principales inmediaciones -como el que aplican las fuerzas en las grandes movilizaciones al Congreso- con un anillo externo de seguridad y cortes parciales.

La Casa Rosada mantiene la postura de que aplicará el protocolo anti-piquete para liberar los cortes de tránsito dentro de la Ciudad de Buenos Aires y en sus accesos. Es por eso que cuenta con unidades de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Aeroportuaria para contener las manifestaciones. “Vamos a intentar que se respete el orden”, agregan.

Mientras que un sector de Balcarce 50 prefiere que la exmandataria no tenga que salir de Constitución para evitar tensiones, otro espacio del oficialismo reconoce que buscarán sacar un rédito electoral si hay disturbios en las calles.

La orden del presidente a su mesa chica es que no haya “show” con el proceso de detención de la exjefa de Estado y que no se filtren fotos del proceso en el que debe inscribir sus datos.

TN