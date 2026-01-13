Victoria Villarruel pidió penas duras por los incendios en Chubut y cruzó a Javier Milei

Mientras continúan los incendios en Chubut, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, volvió a pronunciarse públicamente frente a los graves incendios que afectan a distintas zonas de Chubut, donde ya se consumieron miles de hectáreas. A través de sus redes sociales, la titular del Senado sostuvo que la reiteración de estos siniestros requiere una respuesta más firme por parte del Estado.

En ese marco, Villarruel adelantó que impulsará en el Senado un proyecto de ley para modificar el Código Penal, con el objetivo de establecer penas de prisión más severas para quienes provoquen incendios, tanto de manera intencional como por negligencia. Además, remarcó la necesidad de fortalecer la coordinación operativa entre el Gobierno Nacional y las provincias para enfrentar este tipo de emergencias, que —según afirmó— generan consecuencias ambientales y sociales de largo plazo.

Reclamo por un ambiente sano

La vicepresidenta subrayó que la Patagonia “se prende fuego cada año” y advirtió que estos episodios no solo provocan daños materiales, sino que vulneran el derecho a un ambiente sano, un principio que consideró expresamente respaldado por la Constitución Nacional.

Tensión con el Ejecutivo Nacional

El pronunciamiento también dejó al descubierto un nuevo foco de tensión interna con el presidente Javier Milei. En los últimos días trascendió la versión de que Villarruel habría solicitado un helicóptero para sobrevolar las zonas afectadas por los incendios, pedido que —según trascendidos— habría sido rechazado por el Gobierno nacional. Si bien desde su entorno negaron que existiera una solicitud formal, el episodio contribuyó a profundizar las diferencias entre la vicepresidenta y la cúpula libertaria.

Fuente: Ámbito.