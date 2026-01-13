La esposa del abogado detenido en Venezuela pide una prueba de vida: "Estoy desesperada"

La esposa del abogado argentino detenido en Venezuela, Germán Giuliani, reclamó una prueba de vida y expresó su desesperación por la falta de información sobre el paradero de su marido. Está preso desde mayo del año pasado.

Virginia Rivero advirtió que desde el 21 de diciembre no volvió a tener contacto con Giuliani, abogado argentino acusado de terrorismo y narcotráfico. “No sé nada de mi esposo, no tengo ningún dato. Con la familia estamos desesperados y pidiendo una fe de vida”, afirmó.

Según relató, la última información oficial que recibió indica que Giuliani se encuentra detenido en la cárcel Yare 2, aunque aclaró que desde su traslado, a fines de diciembre, no hubo más novedades. “Desde ese momento no tuve más información sobre él”, sostuvo.

Rivero contó que su esposo fue detenido entre el 21 y el 23 de mayo y que recién 15 días después pudo comunicarse por primera vez. “Estaba en un comando pequeño en Caracas, con otros presos políticos. Estuvo siete meses encerrado ahí, sin siquiera salir a la luz del sol”, señaló.

¿De qué se lo acusa?

Sobre los cargos que tiene Giuliani, Rivero afirmó que se repiten en la mayoría de los casos de presos políticos en Venezuela. “Lo acusan de terrorismo, narcotráfico, mercenario. Casi todos tienen esas causas”, dijo.

También cuestionó el proceso judicial. Indicó que estaba prevista una audiencia para el 17 de julio, pero que nunca se concretó. “Ahí tenían que presentar pruebas, pero no había ninguna. Si se hacía la audiencia, mi marido tendría que haber quedado libre”, afirmó.

Finalmente, Rivero aclaró que era la primera vez que su esposo viajaba a Venezuela, ya que había sido contratado para realizar trámites legales. "No sabíamos de los riesgos de viajar a Venezuela, nadie pudo frenar esta situación”, lamentó.

Con información de TN.