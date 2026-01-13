La industria farmacéutica mostró crecimiento y mayor concentración, según Salud Nación

El Ministerio de Salud de la Nación presentó el informe Evolución del mercado farmacéutico argentino 2016–2025, un estudio que analiza el comportamiento de la industria farmacéutica durante la última década y expone transformaciones estructurales del sector.

El objetivo del trabajo es aportar información estratégica para promover la competencia y orientar decisiones sanitarias en un contexto de creciente complejidad productiva, comercial y tecnológica.

Crecimiento del mercado y cambios estructurales

Según los datos elaborados a partir de información del Indec, entre 2016 y 2025 la industria farmacéutica argentina registró un crecimiento real, acompañado por modificaciones relevantes en la composición del mercado.

Entre los principales cambios se destacan:

Mayor participación de medicamentos importados en el mercado interno.

de medicamentos importados en el mercado interno. Crecimiento sostenido de los segmentos de alto precio.

de los segmentos de alto precio. Comportamientos dispares entre los distintos grupos terapéuticos.

Evolución de la facturación

El informe detalla diferencias marcadas entre los componentes de la facturación total del sector:

Exportaciones de medicamentos : crecieron un 86,7% en términos reales en los últimos diez años.

: crecieron un 86,7% en términos reales en los últimos diez años. Mercado interno : mostró un crecimiento real del 44% en el período analizado.

: mostró un crecimiento real del 44% en el período analizado. Reventa local de importados: se aceleró desde el tercer trimestre de 2023 y alcanzó un incremento del 70,5% en el segundo trimestre de 2025.

Como resultado, los productos importados pasaron de representar el 28,3% del mercado al inicio del período al 37,5% en el primer trimestre de 2025.

Comportamiento por grupos terapéuticos

El estudio señala que cerca del 70% de la facturación del mercado interno se concentra actualmente en cinco grandes grupos terapéuticos:

Aparato digestivo y metabolismo

Aparato cardiovascular

Antiinfecciosos para uso sistémico

Antineoplásicos e inmunomoduladores

Sistema nervioso

Dentro de este esquema, se destaca:

El crecimiento de los medicamentos antineoplásicos e inmunomoduladores , que aumentaron su participación del 17,3% al 25%.

de los e , que aumentaron su participación del 17,3% al 25%. El retroceso de los antiinfecciosos para uso sistémico, que descendieron del 10,8% al 6,6%.

Producción nacional e importados

El informe también identifica una mayor concentración de la facturación en determinados segmentos:

En los medicamentos cardiovasculares y del sistema nervioso predomina la producción nacional .

y del predomina la . Los antiinfecciosos muestran una reducción sostenida de la participación de importados .

muestran una sostenida de la participación de . En los tratamientos oncológicos e inmunológicos se observa un predominio creciente de productos extranjeros.

Un insumo para la toma de decisiones sanitarias

Desde el Ministerio de Salud señalaron que estos datos constituyen una herramienta clave para el análisis del complejo farmacéutico argentino y para orientar políticas públicas, en un escenario marcado por transformaciones productivas, comerciales y tecnológicas.