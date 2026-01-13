Chubut: pese a los esfuerzos se reaivió el fuego en Epuyén

Se reavivó uno de los focos de incendio en las laderas del Lago Epuyén en Chubut y los aviones hidrantes trabajan para controlar las llamas.

Se trata de una de las zonas donde comenzó el fuego, que es de difícil acceso, por lo que se debe realizar un recorrido de al menos cinco kilómetros a pie, con los equipos encima, debido a la complejidad del lugar. Los brigadistas llegan en gomones desde Puerto Patriada y suben por las laderas.

Actualmente, las lenguas de fuego son visibles, más allá del humo. Pese a que es una situación lamentable, se esperaba que ocurriera pasado el mediodía debido a las altas temperaturas y el viento que complicaba el trabajo.

Por el momento hay dos aviones hidrantes trabajando que recargan agua en el lago y vuelvan a la zona.

Los brigadistas ya llevan ocho días de trabajo continuo en las distintas localidades de la Patagonia.

Luego de que el Gobierno Nacional confirmara que se habían extinguido 22 de los 32 focos y que ya se quemaron más de 12 mil hectáreas, las últimas proyecciones indican que el índice de peligro de incendios se redujo de “muy extremo” a “alto” en las últimas horas, según constató la agencia Noticias Argentinas. De igual manera, las alertas continúan y el factor climático genera preocupación.

El testimonio de dos vecinos que salvaron su casa

Coco y Charo son parte del grupo de personas que sufrieron pérdidas por el fuego, pero que lograron resguardar su casa gracias al trabajo de los especialistas.

“La casa la salvaron los brigadistas, los voluntarios que trabajan ad honorem, los cuales cuatro de los cinco habían perdido casas en incendios anteriores”, explicó Coco en diálogo con TN. Sin embargo, lamentó que no haya “ninguna respuesta por parte de las autoridades para poder frenar el fuego”.

La pareja de adultos mayores explicó que aunque lograron salvar la edificación, continúan sin agua ni luz a causa de las pérdidas que sufrieron. Ante esto, detallaron: “Sobrevivimos gracias a la solidaridad de la gente que hasta el peor momento nos trajo viandas, agua, frutas, comida para los perros porque sabían que no queríamos dejar de trabajar”.

Pero pese a los esfuerzos, Coco y Charo, que tienen colmenas y producen miel, perdieron casi todo el trabajo. “Puse una colmena provisoria porque aparecieron algunas poquitas abejas que estoy tratando de alimentar con agua con azúcar porque no tenían donde quedarse”, lamentó la mujer.

“Nos rodeó el fuego, acá quedó este espacio verde, pero del resto no quedó nada. Hay árboles inmensos que todavía siguen ardiendo y que tenemos que seguir yendo a mojar para que se terminen de apagar”, resaltó el hombre y en medio de la catástrofe, resaltó que el viento sigue siendo el principal enemigo del trabajo para combatir las llamas.

Sobre el final, Charo contó que están intentando solucionar la falta de agua e intentando gestionar una bomba y un grupo electrógeno. “Nos falta una motosierra para sacar las últimas cosas e intentar recuperar las colmenas y las herramientas de trabajo”, completó.

