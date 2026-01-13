Accidente entre una camioneta y un UTV en Pinamar: un nene de 8 años está grave

Un nene de 8 años resultó gravemente herido tras el choque de una camioneta y un UTV en Pinamar. El chico tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital de la zona, donde fue intubado y operado de urgencia por la complejidad de las lesiones.

“Oremos todos juntos. B. ingresa a quirófano otra vez, hagamos tan fuerte nuestra oración, para que se nos conceda el milagro”, informó la abuela del menor en sus redes sociales.

Durante la mañana de este martes, B. fue sometido a una cirugía de urgencia que no estaba prevista, debido a que los médicos debieron intervenir antes de lo esperado para intentar frenar una hemorragia persistente.

El último parte médico indica que el servicio de cirugía decidió su reingreso a quirófano para realizar el “recambio del packing de contención hepática”.

Este procedimiento es una técnica de emergencia que consiste en colocar compresas para presionar el hígado y detener el sangrado. Si bien la exploración quirúrgica posterior resultó negativa para sangrado activo, el cuadro sigue siendo delicado.

A raíz del impacto, B. sufrió una lesión grave en el hígado, lo que provocó una gran pérdida de sangre y obligó a realizarle transfusiones. Además de la complicación hepática, el menor presenta un traumatismo en la cabeza que agrava su estado general.

Actualmente, el niño no está en condiciones de ser trasladado al Hospital de Mar del Plata, que es el centro de máxima complejidad de la zona.

Cómo fue el accidente

Francisco Montes, secretario de Gobierno de Pinamar, detalló que el nene ingresó al centro de salud con una hemorragia abdominal y con una lesión en el hígado y advirtió que las siguientes 48 horas serán claves para su evolución.

“Estaba previsto su traslado en helicóptero sanitario a Mar del Plata, pero dada la gravedad del cuadro no pudo ser, por lo que estamos esperando si en las próximas 48 horas puede ser intervenido nuevamente o si puede ser trasladado”, indicó el funcionario.

Respecto a cómo fue el accidente, Montes detalló: “El chico estaba arriba del UTV junto con dos adultos y las otras dos nenas cuando chocaron de frente con la camioneta Volskwagen Amarok. Todavía se están determinando cuáles fueron las causas del accidente”.

La causa fue caratulada como lesiones culposas y se están realizando las pericias correspondientes para determinar exactamente cómo ocurrió el hecho. “No tenemos el resultado así que no sabemos si iban con cinturón o no”, dijo el Secretario, en diálogo con TN.

A su vez, precisó que el nene no salió despedido del UTV, pero dentro del vehículo por la fuerza del impacto “se golpeó la zona del hígado, que le produjo la hemorragia, que derivó en su cuadro actual”.

El funcionario reveló que, según el relato de los testigos, el choque ocurrió justo en la zona más alta de un médano.

“Viene un vehículo de un lado del médano, otro del otro lado, no se ven y se encuentran en la punta del médano y se chocan”.

Las otras dos nenas que iban en el UTV están una fuera de peligro. Montes contó que una de ellas tenía lesiones leves, mientras que la otra sufrió la fractura del maxilar y fue trasladada a Mar del Plata para ser operada.

TN