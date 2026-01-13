Inflación 2025: el Indec dará a conocer los datos de final de año

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este martes a las 16 la inflación de diciembre 2025. Según estimaciones privadas, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) volvería a ubicarse por encima del 2%, lo que llevaría a un acumulado cercano al 31%.

De confirmarse estas proyecciones, la inflación de 2025 cerraría con el registro anual más bajo desde 2017, cuando alcanzó el 24,8%. El dato implicaría además una fuerte desaceleración respecto de 2024, que finalizó con una inflación del 117,8%.

Pese a la baja interanual, el Gobierno aún no logró perforar de forma sostenida el piso del 2% mensual, nivel que no se reduce desde septiembre. El dato de diciembre también es seguido de cerca por su impacto en las bandas del dólar, que desde este año se actualizan en función de la inflación.

Al igual que en 2024, los aumentos estuvieron impulsados principalmente por los servicios, que crecieron por encima de los bienes. Entre las divisiones con mayores subas se destacó vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, rubro que refleja los incrementos en tarifas y alquileres.

Estimaciones

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central estimó una inflación mensual del 2,3% para diciembre y una variación interanual por encima del 30%.

Por su parte, EcoGo Consultores indicó que la inflación en alimentos y bebidas fue del 2,5% en diciembre, impulsada principalmente por el aumento en carnes, que registraron una suba del 7,3%.

Del mismo modo, la consultora LCG proyectó que el último dato de inflación de 2025 fue de 2,5%, con una acumulación de 31,1% interanual.