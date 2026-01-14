El Gobierno dio de baja otras tres prepagas: cuáles son y por qué se tomó la medida

En el marco de un reordenamiento del sistema de salud argentino, el gobierno de Javier Milei comenzó el proceso para dar de baja tres empresas que contaban con un registro provisorio para funcionar como prepagas por carecer de afiliados y encontrarse inactivas.

“La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) inició el procedimiento para proceder al rechazo de la inscripción definitiva en el Registro y la baja del registro provisorio otorgado”, detalló el organismo público en un comunicado oficial respecto a Staff Médico S.A., Sancor Medicina Privada S.A y Obra Social del Personal Aeronáutico.

La decisión oficial se enmarca en un plan para depurar el esquema sanitario vigente de estructuras que carecen de clientes, como en el caso de las tres mencionadas, o que, en su defecto, no proporcionaron la información exigida por las normas señaladas de la SSS.

A fin de llevar claridad y tranquilidad a los usuarios, desde la última firma difundieron un comunicado para explicar que “la baja que se le dio a la OSPA esta referida a su autorización para operar como entidad de medicina prepaga, bajo la denominación (RNEMP Nº 6-1083-6) y que le fuera otorgada hace más de 20 años".

“Tal como indica la información, la OSPA nunca funcionó bajo ese formato, razón por la cual, hace 3 años se tomó la decisión de solicitar a SSSALUD su baja en el registro correspondiente. Esta baja, solicitada por nosotros, fue informada en el día de ayer y publicada en el boletín oficial”, aclara el texto.

Lo mismo ocurrió con Sancor Medicina Privada y Staff Médico. Ambas empresas se desprenden de Sancor Salud y el pedido de baja también había sido voluntario. Por lo tanto, la oficialización del proceso para eliminarlas del registro no supondrá una interrupción del servicio para los afiliados.

Más de 110 compañías de medicina privada fueron dadas de baja por el Gobierno desde el inicio del mandato libertario. Desde el inicio de la actual gestión, la Superintendencia profundizó la fiscalización y solicitó a las prepagas la presentación de toda la documentación requerida que faltaba como padrones, estados contables, cartillas, balances y contratos con prestadores, entre otros.

“Esta solicitud de información evidenció que las empresas que hoy fueron dadas de baja figuraban inscriptas provisoriamente, pero jamás habían presentado ningún tipo de documentación ante la Superintendencia”, comentó la entidad a fines de 2024.

El listado de las prepagas que el Gobierno dio de baja:



Prepasa S.A. Prestadora para la Salud

Grupo Proyectar S.R.L.

Clínica Espora S.A.

Emergencias Médicas Fueguinas S.A.

SEM Olavarría S.R.L.

Emergencia Médica Privada S.A.

Grupo IE Traslados S.A.

Sanatorios Acreditados Integrados S.A.

Medinals S.A.

Del Sol S.A.

Veramed SRL

Cardioblas S.A.

Formar Salud S.A.

VFMH Desarrollos S.A.

Salud Patagónica S.A.

UB Asistencial S.A.

Cobertmed SRL

Azul Salud S.A.

Alianza Mediterránea de Salud S.A.

Premium Traslados S.R.L.

Carmed S.R.L.

Coop de Viv, Crédito y Consumo del Rosario Ltda.

Usina Popular Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales Ltda. de Necochea

Cooperativa de Trabajo 16 de Diciembre Limitada

Cooperativa de Trabajo Seinsa Ltda.

Cooperativa Bienestar Ltda.

Cooperativa de Trabajo Junto a Ti Ltda.

Firenze Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda, Turismo y Servicios Asistenciales Ltda.

Cooperativa de Previsión y Crédito de Villa María Limitada

Asociación Mutual Bomberos Voluntarios de Villa Ballester

Asociación Mutual San Isidro Labrador

Asociación Mutual Médica Gualeguaychú

Asociación Mutual 24 de Octubre Cobertura Total

Centro Gallego de Buenos Aires Mutualidad Cultura Acción Social

Mutual del Círculo Médico del Departamento La Paz

Asociación Mutual Trabajo y Progreso

Asociación Mutual Renacer

Asociación Mutual 22 de Julio

Asociación Mutual Bancaria

Mutual Agua y Energía Salta

Mutual de Docentes Privados

Asociación Mutual Crecer

Centro Gallego Sociedad Mutual

Asociación Mutual Triángulo

Mutual de Integración Latinoamericana

Mutual de Ayuda entre Ferroviarios Activos, Jubilados y Pensionados

Asociación Mutual Voluntarios por la Vida

Asociación Mutual Mercantil del Noroeste

Asociación Mutual Todos Unidos

Asociación Mutual de Servicios 14 de Diciembre de la Provincia de San Juan

Asociación Mutual para el Desarrollo y Crecimiento Social Crecer

Unión Mutualista de Jubilados y Pensionados de Córdoba

Asociación Mutual del Personal de Comercio y Actividades Civiles de la Ciudad de Oberá y L. N. Alem

Asociación Mutual Pedro Campos

Mutual de Directivos, Ex Directivos, Funcionarios y Ex Funcionarios de Mutuales de Bancos Privados de la RA

Círculo de Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina Protección Recíproca

Mutual Mediterránea de Servicios Integrales

Mutual Solidaria Génesis

Magna Salud S.R.L.

OMSA Prosal S.A.

Sanatorio San Jerónimo Norte S.R.L.

Emergencias Médicas Santa María S.A.

Medicina Asistencial Privada S.R.L.

Medycin S.R.L.

IE Emergencias Chivilcoy S.A.

Emesec Emergencias Médicas Esteban Echeverría S.A.

Compañía Global de Salud S.A.

Vivir Medicina Privada S.A.

Medical S.R.L.

Servicio de Urgencias Médicas Ushuaia S.R.L.

Siempre S.R.L.

Merli Elva Ana y Lanter Patricio Eduardo S.H.

Roma Salud S.A.

Opsal S.A.

Master Med System S.R.L.

Coseguro Total S.R.L.

Centro Médico del Parque SDH

Mitre Medical Network S.A.

Salud Total S.A.

Confederada Salud SRL

Noba Pampa Salud SRL

Quince

MPN Medical International S.A.

Compañía Mediterránea de Salud S.A.

Gerenciar Salud SRL

Medicin Care Servicios Médicos Domiciliarios S.A.

Prepaga SRL

Aio Care S.R.L.

Medicina Privada San Juan Bautista S.A.

Centro Salud S.A.

Medicina Argentina S.A.

Sid Medical S.A.

Acarti S.A.

Comi Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios en el Área de la Salud

Comese Coop. Ltda.

Cooperativa Argentina de Medicina Integral-CAMI- de Trabajo Ltda.

Cooperativa de Trabajo de Medicina Asistencial Integrada de Diamante Limitada

Mutual del Círculo Médico del Departamento Federación

Mutual de Activos y Pasivos

Asociación Mutual Ciudadanos Bonaerenses

Asociación Mutual de Profesionales de la Salud de la República Argentina

Asociación Mutual de Asistencia a la Tercera Edad

Mutual Doce de Enero

Asociación Mutual de Óptica Integral

Asociación Mutual Versailles

Mutual de Servicios Médicos y Tratamiento de la Hipoacusia

Asociación Mutual Los Andes

Amtapra

Asociación Mutual Arquitas

Asociación Mutual Veteranos Argentinos

Mutual Ibatin

Círculo Médico de 25 de Mayo (SAMI 25 de Mayo)

Staff Médico S.A.,

Sancor Medicina Privada S.A

Obra Social del Personal Aeronáutico