Incendios en Chubut: la respuesta del Gobierno tras ser criticado por Villarruel

El vínculo entre el Gobierno y Victoria Villarruel tuvo un nuevo capítulo esta semana, tras la decisión de la vicepresidenta de viajar al sur a visitar las zonas afectadas por los incendios.

“Busca cualquier manera para sumarse un poroto político”, indicaron en la Casa Rosada, tras la visita de la vicepresidenta a Epuyen y al Parque Nacional Los Alarces, que sufrieron las consecuencias del fuego.

Además, en la administración nacional aseguraron que su viaje “no tuvo la mejor recepción del mundo”. Cabe destacar que el Presidente agradeció la ayuda de los brigadistas, bomberos y voluntarios que cooperaron para combatir el fuego, pero decidió no viajar al sur.

Los cuestionamientos a la compañera de fórmula de Javier Milei vienen desde hace meses, en línea con la nula comunicación que existe entre la Casa Rosada y Villarruel.

Esta última polémica comenzó tras el presunto pedido que habría realizado Villarruel para sobrevolar la Patagonia con un helicóptero, que finalmente no fue aprobado. Desde su entorno desmintieron esa versión.

No obstante, el secretario de Medios y Comunicación de la gestión libertaria, Javier Lanari, criticó a la vice a través de redes sociales. “Todas las herramientas que dispone el Estado están destinadas exclusivamente a combatir el fuego. No están al servicio de la ‘alta política’. Parece mentira. Pero hay quienes todavía no lo entienden", escribió en X.

Para el entorno de la presidenta del Senado, los comentarios de la Casa Rosada fueron agresivos y los consideró una falta de respeto para con ella.

Pero la tensión entre ambas partes no terminó ahí. Tras las críticas de Balcarce 50, Villarruel publicó en redes una foto de Epuyen, junto a un texto referido a la emergencia ígnea.

“Nuestra Patagonia se incendia año tras año. Parques nacionales y tierras fiscales y privadas son arrasadas por el fuego iniciado con dolo, por negligencia o en forma fortuita. Todos los años se repite esta tragedia que nos duele a todos los argentinos, por eso voy a proponer a los senadores la actualización del Código Penal para que se agraven las penas con cárcel efectiva para aquellos que inician el fuego y una actualización más eficiente y asertiva en la coordinación entre el Estado Nacional y las Provincias en el combate contra el fuego. Sin distinción de nacionalidad, origen étnico o ideología, quien delinque debe responder”, dijo.

Y agregó: “El artículo 41 de nuestra Constitución Nacional consagra el derecho a un ambiente sano para todos los habitantes, así como la obligación a las autoridades de garantizarlo y restituirlo cuando este resulta dañado. Nuestra Patagonia es un bien de todos los argentinos y de las generaciones venideras y nunca se debe escatimar en su cuidado y protección”.

En este contexto, cuando el Ejecutivo confirmó la reforma del Código Penal, circularon borradores del proyecto que ya proponían aumentar las penas para los delitos de incendio y otros estragos, que pongan en peligro la vida de las personas. Por ahora, no hay confirmación sobre si finalmente el texto oficial de la iniciativa poseerá o no este punto.

