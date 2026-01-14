Hay un cuarto argentino detenido en Venezuela: ¿Quién es y cuál es la acusación?

Hasta ahora, la atención pública sobre los argentinos detenidos en Venezuela se concentraba en pocos casos conocidos. Sin embargo, un informe reciente permitió confirmar la existencia de un cuarto ciudadano argentino detenido, cuya situación había permanecido fuera del radar mediático y oficial. Se trata de Roberto Baldo, mencionado en un Reporte Especial sobre Presos Políticos con Nacionalidad Extranjera elaborado por la ONG Foro Penal, que brinda asistencia jurídica a personas detenidas arbitrariamente en Venezuela. El documento fue publicado en marzo del año pasado, aunque tomó visibilidad en las últimas horas.

Detención y acusaciones

Baldo fue detenido el 29 de noviembre de 2024, junto a su esposa Montserrat Espinosa Irbern, por presuntos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCM). Ambos son propietarios de una pizzería ubicada en el barrio Los Palos Grandes, en Caracas. Según la ONG, permanecieron varios días desaparecidos tras el arresto y recién fueron presentados ante un juez el 2 de diciembre, cuando se les imputó el delito de terrorismo.

Lugar de detención

El argentino, que también posee nacionalidad venezolana, se encuentra detenido en el Centro Penitenciario Yare III, en el estado de Miranda, mientras que su esposa permanece recluida en una dependencia de la PNB El Valle, en Caracas. Foro Penal vinculó la detención con un sobre que habría sido dejado en la pizzería para ser entregado en la embajada argentina.

Contexto y otros casos

El caso de Baldo se suma a los de Nahuel Gallo, gendarme detenido desde diciembre de 2024; Germán Giuliani, abogado arrestado en mayo de 2025; y Yacoov Harari, argentino-israelí de 72 años recientemente liberado. Hasta el momento, no hubo confirmaciones oficiales sobre nuevas excarcelaciones de ciudadanos argentinos, y desde la Cancillería mantienen hermetismo sobre las gestiones en curso.

