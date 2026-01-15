¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Club Deportivo Mandiyú Corrientes Club de Regatas Corrientes
Cierre de empresas

Se perdieron más de 21.000 empleadores durante los dos últimos años

Los datos surgen de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en relación a noviembre 2023, mes base para evaluar la gestión del Gobierno de Javier Milei. Estos números se explican por los despidos, retiros voluntarios y cesantías en el sector público y privado.

Por El Litoral

Jueves, 15 de enero de 2026 a las 11:08

El cierre de empresas no se detiene: en octubre fueron 912 menos. Y acumula en esos 10 meses de 2025 una pérdida neta de 8.830 empleadores, con su incidencia negativa sobre el empleo.

De acuerdo a los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en relación a noviembre 2023, mes base para evaluar la gestión del Gobierno de Javier Milei, el sistema de riesgos del trabajo sumaba 512.357 empleadores y 9.857.173 trabajadores. En octubre 2025, el sistema contabilizó 491.311 empresas y 9.584.566 trabajadores.

En consecuencia, en los esos 23 meses, se produjo una caída neta —entre altas y bajas— de 21.046 empleadores o “unidades productivas” que emplean a uno o más trabajadores. Y disminuyó 272.607 el total de trabajadores o empleados.

“Por unidades productivas se entiende a entidades, empresas u organismos públicos o privados que reúnen a una o más personas trabajadoras, y que producen bienes o servicios”, aclara la SRT. Se trata del seguro de riesgos del trabajo obligatorio.

Las áreas más castigadas en términos de empresarias fueron las vinculadas a la construcción (1.797 empresas menos), la industria manufacturera (-2.238 menos), comercio (-4.184 menos), servicios inmobiliarios (-3.057) y servicio de transporte y almacenamiento (- 5.042).

Con 512.357 al finalizar 2023, hubo una caída del número de empresas hasta mediados de 2024 como consecuencia de la devaluación y de la "motosierra" que afectó en especial a la construcción por la paralización de la obra pública y privada y al empleo público.

Luego hubo una lenta recuperación que se detuvo en septiembre; lo mismo pasó con el número de trabajadores: de 9.857.173 al final de 2023, en diciembre 9.641.700. Luego continuó el retroceso a un ritmo menor y se aceleró este año recesivo hasta 9.584.566 hasta octubre pasado.

Estos retrocesos, tanto de empleadores como de empleados, se explican por las desvinculaciones, retiros voluntarios y cesantías en el sector público y privado en un contexto en el que el consumo no repuntó por la suba del desempleo, caída de ingresos de las familias y reducción del dinero disponible para la compra de alimentos o vestimenta por el mayor peso que absorbieron las tarifas de los servicios, como electricidad, gas, prepagas o expensas.

A octubre, el mayor número de empresas en actividad corresponde al comercio al por mayor y menor (145.136), agricultura, ganadería y pesca (51.751), industria manufacturera (47.384) y asociaciones y servicios (41.556).

En términos de empleo, las mayores pérdidas entre noviembre 2023 y octubre 2025 corresponden a la Administración Pública, Defensa y Seguridad Social (- 83.014 empleados), construcción (- 74.359), industria manufacturera (- 64.019) y Servicios de transporte y almacenamiento (- 44.812), de acuerdo a Cepa en base a los datos de la SRT.

Clarín

