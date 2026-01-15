La Anmat cerró una empresa que producía y comerciaba medicamentos sin autorización

La Anmat decidió clausurar un importante laboratorio tras comprobar que elaboraba y comercializaba productos de manera “ilegítima”, ya que no se encontraban autorizados y se fabricaban en áreas no habilitadas, en instalaciones que no habían sido aprobadas previamente por el organismo sanitario nacional.

Se trata del laboratorio Ladece S.A., ubicado en Rosario, que entre otros productos fabrica ácido bórico, alcohol boricado, cloruro de magnesio, pasta Lassar (pomada de óxido de cinc compuesta) y pasta de estearato de amonio. “La medida fue tomada luego de una inspección realizada por el Departamento de Inspección de Farmacia 2da. Circunscripción dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, donde detectaron varias irregularidades sobre algunos productos”, dice un comunicado de la Anmat.

Agrega que son “productos elaborados en un establecimiento con deficiencias en el cumplimiento de las buenas prácticas por lo que no se puede asegurar que los productos cumplan con los requerimientos de seguridad y eficacia de acuerdo con las normas de calidad adecuadas y a las condiciones exigidas para su comercialización”.

Entre las irregularidades se encontró que algunos productos no se encontraban enumerados en el listado correspondiente a drogas y medicamentos que pueden ser fraccionados, elaborados y comercializados por laboratorios habilitados para tal fin según la farmacopea argentina.

De otros productos, no se encontraron registros de su producción, elaboración y comercialización, mientras que otros fueron elaborados en áreas no habilitadas por la Anmat , ya que la firma no cuenta con habilitación para el rubro “elaboración de productos en la forma farmacéutica semisólidos”.

La empresa realizó un retiro de los productos del mercado de manera voluntaria, pero sin comunicar a la Anmat, “cuando es obligatorio que dé aviso al Instituto Nacional de Medicamentos) apenas decida llevar a cabo esa acción”, explicaron las fuentes, motivo por el que las autoridades ordenaron la inhibición de todas las actividades productivas de la firma Ladece S.A., además de la inmovilización y prohibición de los productos.

Según se puede ver en el sitio web del laboratorio, el origen de la empresa data de 1980 y fue creada por tres amigos contadores. En 1985 ampliaron sus operaciones con un nuevo edificio para desarrollar las actividades de la empresa con laboratorio y comercialización de productos para farmacias. Y desde 1997 fueron habilitados para elaborar especialidades medicinales en forma de líquidos y sólidos no estériles, lo que proyectó los productos a nivel nacional.

Seguidilla de clausuras

La medida se conoce luego de que la Anmat también informara esta semana la clausura del laboratorio de medicamentos de uso masivo Biotenk S.A, con sede en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una farmacéutica nacional que, entre otras cosas, comercializa analgésicos y anticonceptivos de venta libre.

Además, ordenó la inhibición de Laboratorios Solkotal S.A. y dio de baja la habilitación de otros ocho establecimientos: Droguería Eurofarma S.A., Jacobo David Sapoznikow, Par Sol Laboratorios S.A., Spedrog Caillon S.A.I.C., Laboratorios Apolo S.A., Laboratorio Factory Solution S.A., Laboratorio Redia S.A., y Lemax Laboratorios S.R.L.

