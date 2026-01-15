Chaco: un hombre rompió el parabrisas de su vecina por escuchar Ricardo Arjona

Un hombre le rompió el parabrisas a la camioneta de su vecina por escuchar Ricardo Arjona a todo volumen. El insólito episodio de violencia se registró el pasado domingo en Resistencia.

Según informó la Policía, personal de la División Patrulla Preventiva acudió tras un llamado al 911 por un supuesto desorden en la vía pública relacionado con el alto volumen de la música.

La víctima, una mujer de 45 años, denunció que su vecino comenzó a insultarla y luego rompió el parabrisas delantero del lado del conductor de su camioneta Toyota Hilux estacionada.

Justificación

El hombre reconoció haber roto el vidrio y justificó su accionar al considerar que la música de su vecina estaba demasiado alta. Según fuentes policiales, la canción que provocó el conflicto era de Ricardo Arjona.

Tras la intervención, ambas partes fueron citadas a la comisaría para formalizar la denuncia y dejar constancia de los daños ocasionados.