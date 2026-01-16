Imputaron al papá de Bastián por el choque de Pinamar que lo dejó en grave estado

El padre de Bastián Jeréz fue imputado por lesiones culposas tras el choque ocurrido en La Frontera, Pinamar, que dejó al niño de 8 años en grave estado. La Justicia alegó que fue responsable de que el menor no estuviera atado con cinturón de seguridad al momento del hecho. También acusaron del mismo delito a los conductores de la Amarok y el UTV que protagonizaron el accidente.

Las imputaciones fueron notificadas este viernes, mientras las autoridades continúan realizando peritajes sobre los dos vehículos involucrados en el choque. Ambos quedaron secuestrados a fin de determinar cómo fue la mecánica del choque.

Bastián, que lleva varios días internado con múltiples fracturas de cráneo, viajaba en el UTV junto a su familia. Tras el impacto, fue su padre quien lo llevó en brazos a una posta del Operativo de Prevención que se realizaba a pocos metros del lugar del hecho.

En las últimas horas, Manuel Molinari, el empresario de Junín que conducía la camioneta Amarok que chocó, publicó un comunicado en su cuenta de Instagram. En el posteo agradeció las muestras de apoyo y pidió respeto en este momento.

“Quiero agradecer de corazón a todos los que se han comunicado y manifestado su preocupación por lo ocurrido”, escribió el conductor investigado por lesiones culposas.

En el mismo mensaje, Molinari remarcó: “Estamos atravesando un momento difícil, y lo más importante es la salud del niño. Pido prudencia, respeto y, sobre todo, oraciones por él y su familia”. Cerró el texto con una frase que se volvió central en el caso: “Confío en que la verdad y la justicia van a aclarar las cosas. Gracias por el acompañamiento y el cariño”.

La salud de Bastián

El menor está internado en estado crítico desde el lunes. Recién el jueves fue trasladado desde el Hospital Municipal de Pinamar a la ciudad de Mar del Plata para continuar su atención médica y someterse a una nueva intervención quirúrgica.

Apenas ingresó al hospital marplatense, se lo estabilizó y compensó para realizarle una tomografía de cráneo, cervical, tórax y abdomen, en la que "hallaron múltiples fracturas de cráneo". Posteriormente a la evaluación, el equipo de neurocirugía colocó una válvula de control de presión intracraneal para monitorear presiones elevadas en quirófano sin complicaciones, según informaron oficialmente.

Este viernes por la mañana lo operaron por tercera vez. “Esta cirugía, se pudo realizar luego de que el paciente fue evaluado completamente a través de estudios de alta complejidad realizados en el Hospital desde su ingreso hasta la mañana de hoy. En la misma se pudo explorar de manera minuciosa su estado y cerrar el abdomen”, señaló el último parte médico emitido por el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti”, de la ciudad costera y al que accedió Infobae.

Y agregaron: “Se encuentra con pronostico reservado, internado en la unidad de cuidados intensivos y aguardando una favorable evolución”, añadieron desde el hospital. En tanto, informaron que la familia del chico recibe contención psicológica.

Qué dijo la mamá

Las primeras versiones sobre el accidente, generaron confusión y preocupación entre familiares y allegados. En este sentido, la mamá de Bastián, Macarena, habló con los medios y aclaró cómo fue el accidente.

“Quería aclarar que ellos no estaban corriendo carreras, como leí en algunos medios. No estaba manejando Basti ni estaba manejando su papá. Iban con una amiga y dos nenas, que son también del mismo grupo de chicos que vinieron a Pinamar”, explicó la mujer en declaraciones al canal de streaming Resumido. Insistió en que el grupo regresaba hacia la casa donde se hospedaban, cuando el vehículo en el que viajaban se vio involucrado en la colisión con una camioneta 4x4.

El padre del menor, ahora imputado, resultó también con lesiones y, según el relato de la madre, permaneció en estado de shock desde el momento del impacto hasta la madrugada siguiente. “Lo que él recuerda es que cuando sucede el impacto, lo mira a Basti y ve que automáticamente queda inconsciente”, detalló la mujer.

