Cambios en el PRO

Juan Pablo Valdés puerto río Santa Lucía
El expresidente eludió la noticia de su separación de Juliana Awada y reapareció con una charla académica en Bolonia.

Por El Litoral

Viernes, 16 de enero de 2026 a las 19:39

 Eludiendo el revuelo que produjo la noticia de su separación de Juliana Awada, Mauricio Macri buscó refugio en los claustros universitarios italianos.
"Nuevamente en Bolonia, donde nació la primera universidad moderna del mundo en 1088, disfrutando de dar clases de liderazgo en la Bologna Business School", escribió el expresidente en su cuenta de Instagram.
Al mismo tiempo su partido confirmó un cambio en las autoridades. Este viernes el diputado Fernando De Andreis fue designado secretario general del PRO.
De Andreis -que fue secretario general de la Presidencia durante el mandato de Macri e ingresó al Congreso en la última elección, integrando la lista de La Libertad Avanza.
El partido, por su parte, informó que “comienza una nueva etapa” y que “el desafío” es “renovar, modernizar y seguir construyendo un PRO unido y fuerte”.

