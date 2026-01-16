¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Javier Milei reúne a su mesa política y viaja a Jesús María antes de su gira internacional

El fin de semana viajará a Paraguay y a Suiza por compromisos internacionales.

Por El Litoral

Viernes, 16 de enero de 2026 a las 08:17

El presidente Javier Milei reunirá este viernes a la mesa política de La Libertad Avanza en Casa Rosada y, por la tarde, viajará a Córdoba para participar del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María.

Reunión en Casa Rosada

El encuentro político se realizará desde las 10 en Balcarce 50 y tendrá como eje el impulso a la reforma laboral en el Senado. Participarán Karina Milei y Santiago Caputo, además de funcionarios y dirigentes como Manuel Adorni, Diego Santilli, Patricia Bullrich y Martín Menem.

Viajes

Tras la reunión, el mandatario se trasladará a la provincia de Córdoba para asistir al Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, uno de los eventos culturales más importantes del país.

La agenda presidencial continuará el sábado con un viaje a Paraguay. En Asunción, Milei participará de la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Además, buscará manifestar respaldo político al presidente paraguayo Santiago Peña, quien asumirá la presidencia temporal del bloque regional.

Finalmente, Milei partirá el domingo rumbo a Suiza para asistir al Foro Económico Mundial de Davos, que se desarrollará entre el 19 y el 23 de enero. Mantendrá reuniones y participará de actividades vinculadas a la agenda económica internacional.

