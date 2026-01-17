Acuerdo Mercosur–UE: Milei viaja a Paraguay para el acto de firma oficial

La firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), prevista para hoy en Asunción, marcará el cierre de más de dos décadas de negociaciones y abrirá una nueva etapa en la relación comercial entre ambos bloques. Para la Argentina, el tratado implica mayores oportunidades de acceso al mercado europeo, especialmente para el sector agroindustrial, aunque también plantea desafíos para sectores industriales sensibles ante una mayor competencia externa.

Un acuerdo de alcance global

Según un estudio de la Secretaría de Estado de Comercio de España, el entendimiento Mercosur-UE reúne cerca del 20% del PBI mundial, el 8,5% de la población global y alrededor del 30% del comercio internacional. Las negociaciones comenzaron formalmente en el año 2000 y culminan ahora, tras 26 años de idas y vueltas, con la firma definitiva del acuerdo.

Impacto y relevancia histórica

El tratado conformará un mercado de más de 750 millones de consumidores, con aranceles mínimos para bienes y servicios. Se trata del acuerdo comercial más importante alcanzado por el Mercosur desde su creación en 1991 y también de un hito estratégico para la Unión Europea.

Fuente: Todo Noticias.