Murió Guillermo Salatino, referente del periodismo deportivo

Murió Guillermo Salatino, uno de los periodistas más conocidos del tenis argentino, a los 80 años. El fallecimiento se produjo este sábado como consecuencia de un paro cardíaco, horas antes de someterse a una cirugía de cadera que estaba programada desde hacía varios días.

Salatino se encontraba de vacaciones junto a su familia cuando ocurrió el episodio. Su última cobertura internacional había sido en las finales de la Copa Davis 2025, disputadas en Bologna, donde siguió de cerca el desempeño del equipo argentino.

Con una extensa trayectoria en medios gráficos y audiovisuales, Guillermo Salatino fue una voz autorizada del tenis durante décadas. Acompañó a numerosos jugadores argentinos a lo largo de sus carreras y se consolidó como una referencia obligada para el análisis del circuito profesional.

Si bien había dejado la cobertura presencial de torneos tras Wimbledon 2022 por recomendación médica, continuó vinculado al deporte a través de sus comentarios y análisis. En entrevistas recientes, había mencionado distintos problemas de salud que lo llevaron a reducir su actividad habitual.