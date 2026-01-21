Javier Milei apoyará a EEUU con su discurso en el Foro de Davos

El presidente Javier Milei dará un discurso en el Foro Económico Mundial de Davos 2026, que comenzó este lunes en Suiza y reúne a mandatarios, inversores y directivos de empresas globales. Su intervención está prevista para este miércoles, en una de las jornadas centrales del encuentro internacional.

La agenda del mandatario para este miércoles comenzará temprano con un saludo al presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, seguido de su participación en el “Country Strategy Dialogue on Argentina”. Posteriormente, mantendrá reuniones con CEO de bancos globales y con el presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, Børge Brende, antes de su intervención principal.

Se espera que en su discurso Milei reitere su visión sobre apertura comercial, comercio internacional y la eliminación de barreras arancelarias, así como la reducción de la intervención estatal. Además, el presidente planea volver a apuntar contra la agenda “woke” y reforzar su alineamiento geopolítico con los Estados Unidos.

Tras su presentación, el presidente continuará con otras actividades durante el jueves, que incluyen la participación en la ceremonia de firma del Consejo de Paz impulsado por Donald Trump, entrevistas con medios internacionales y reuniones con directivos de empresas.

La comitiva presidencial regresará a la Argentina el jueves por la tarde, con arribo previsto para el viernes por la mañana.

