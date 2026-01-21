Reforma laboral: el PRO tensa la relación con el Gobierno y no asegura respaldo

El PRO volvió a marcar distancia de La Libertad Avanza y evitó garantizar su respaldo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno, en medio de una relación atravesada por desconfianzas y diferencias internas en el Congreso. Desde el bloque aclararon que acompañarán solo los puntos con los que coincidan y que la definición final dependerá del texto que llegue desde el Senado.

Distancia política y apoyo condicionado

“Ahora vamos a acompañar las cosas que coincidimos y en las que no, nos vamos a poner firmes para hacer escuchar nuestra postura”, señalaron desde el corazón del bloque a TN. Aunque reconocieron que “una modernización laboral es necesaria” y puntos positivos del proyecto, advirtieron que los cambios “no se pueden abordar de manera apresurada”.

Puntos en debate y tensión acumulada

El PRO valoró la incorporación del régimen de trabajo en plataformas, pero remarcó que el objetivo debe ser “sacar de la informalidad a ese 50% de trabajadores que hoy no están registrados”. La tensión se arrastra desde fines de 2025, tras el conflicto por la Auditoría General de la Nación. “Fue muy duro lo que pasó en el Congreso”, admitió un referente, mientras otro resumió: “Dejamos de ser aliados”.

El caso es que en la provincia de Buenos Aires hay un escenario más claro que a nivel nacional: si no es juntos, no se puede. Ya lo experimentaron en las últimas elecciones legislativas nacionales y apuntan a repetir la fórmula en el 2027. Sucede también que la receta bonaerense no aplica necesariamente al resto del país. “Hoy estamos medio en un limbo”, afirmó un histórico del PRO. A nivel nacional, hay distintas miradas.

Fuente: Todo Noticias.