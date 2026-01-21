Argentina volvió al podio en el Mundial del Helado Artesanal disputado en Italia

La Selección Nacional del Helado Artesanal obtuvo el tercer puesto en la “Gelato World Cup”, la competencia internacional más importante del sector, disputada en Italia en el marco de la 46ª edición de SIGEP. El equipo argentino se midió en ocho pruebas frente a 11 países y quedó detrás de Singapur y Francia. El conjunto estuvo integrado por Eduardo Zacaria (56 años, de Coronel Brandsen PBA) en su rol de capitán; Diego Colaneri, heladero, (45 años, Villa Luzurriaga, PBA), Diego Calculli, pastelero (31 años, CABA) y Sergio Federico Mercado, chocolatero (45 años, Caseros, PBA).

Reconocimiento institucional

El presidente de la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA), Maximiliano Maccarrone, fue designado presidente del Jurado de la GWC 2026, un hecho inédito para un representante americano. “El Helado Artesanal es embajador de nuestra gastronomía ante el resto de las naciones”, afirmó. Y agregó: “Hoy se suma con fuerza a esta representación de identidad nacional”.

Desafíos y propuestas

La delegación presentó siete elaboraciones y una escultura de chocolate bajo la temática “Jardín de mariposas”. Desde entradas de helado salado para la alta cocina, torta helada, mono porción en vaso, mignones de chocolate, el armado de un “Vassoio Tronquetto” y paletas glaseadas hasta pruebas sorpresa “mistery box” y la presentación del buffet final.

Para puntuar los jueces tuvieron en cuenta los siguientes ítems: mise en place, higiene (buenas prácticas de manufactura), trabajo en equipo, técnica, calidad organoléptica (sabor, color, textura, sensación de frío) y creatividad – innovación y presentación final del helado artesanal argentino.

Para esta prueba Argentina llevó el helado al terreno de la alta cocina con una propuesta sofisticada y audaz: tartaleta de queso con chutney de tomate, espuma de bagna cauda, hoja de alcaparras, polvo de ají y lima; sorbete de tomate con masa brioche de albahaca; pan de especias con flan de ave, glaseado de demiglace y paté de pollo; y una farsa de pescado con gel de lima, beurre blanc de verjus y tuille de parmesano.

Argentina volvió así a consolidarse entre las potencias mundiales del helado artesanal acompañado de las siguientes empresas: Aromitalia, Baires Cocina, Cattabriga, Milkaut Profesional, Techfrost, Pehuenia, ISA, Alyser, Oyambre, Vacalin, FAM, San Ignacio, Ghelco, Tronador Chocolates, La Serenísima, Águila y Materia Prima.

Fuente: Agencia de Noticias Argentinas.