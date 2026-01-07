El Gobierno y la CGT discutirán desde la semana próxima cambios en la reforma laboral

El Gobierno tomó la decisión política de negociar con la CGT algunas modificaciones en el proyecto de reforma laboral que está en el Senado: “Sí, por supuesto; el objetivo es votar la ley y así como hubo cambios en la Ley Bases va a haber cambios para llegar a los votos necesarios”, dijo a Infobae la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.

La legisladora libertaria anticipó que el 16 de este mes comenzará sus tareas en la Cámara Alta una comisión técnica, encabezada por su asesora Josefina Tajes, que trabajará con los bloques que vienen acompañando al oficialismo y analizará las observaciones a la reforma laboral de la CGT y entidades empresariales. “El 26 de enero arrancamos a reunirnos con los senadores y a trabajar sobre el dictamen y si se acercan otros sectores también los vamos a recibir”, sostuvo Bullrich, que ratificó que el plan oficial es que el proyecto de ley se trate el 10 de febrero en el recinto.

“Hasta ahora estamos escuchando a todos -señaló- y las cosas que sean razonables y que vayan hacia el objetivo de que realmente haya un mercado laboral que crezca, las vamos a tomar. Somos abiertos y flexibles. Lo que no queremos es que todo quede igual. Eso seguro que no”.

Con respecto a la posibilidad de una negociación con la CGT, Bullrich afirmó: “Ellos quieren hablar, nosotros estamos dispuestos a hablar. Pero el diálogo tiene que ser sobre la base de un cambio, no sobre la base del status quo. Eso es lo único que nosotros decimos, que haya cosas que ellos puedan plantear, que puedan ser razonables, por supuesto que estamos dispuestos a escucharlos. Lo que no estamos dispuestos es a que todo siga igual. Porque el mercado laboral argentino está destruido desde hace muchísimos años y nosotros queremos que se genere un cambio, que se genere empleo, que las empresas se animen a emplear”.

Para eso, según la senadora oficialista, “hay que darles muchas certezas (a las empresas) con el tema de los juicios laborales y con el tema de las contingencias. Entonces, son todos temas que si ellos (por la CGT) quieren cuidar el empleo y quieren que haya menos empleo en negro, más empleo en blanco y más empleo formal, tienen que ayudar a que las cosas se puedan cambiar. Así que, dispuestos al diálogo, sí. En condiciones de cambio, no de continuidad”.

¿Hay una decisión política del Gobierno de hacer cambios en la reforma laboral para acercarse a algunas posturas de la CGT? “Sí, por supuesto -admitió Bullrich-; el objetivo es votar la ley y así como hubo cambios en la Ley Bases va a haber cambios para llegar a los votos necesarios. Pero también estamos dando una discusión con todos, explicándoles las razones de cada tema como para lograr que la ley sea útil y suceda lo que creemos que va a suceder con esta reforma laboral“.

