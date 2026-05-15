Asesinaron brutalmente a un adolescente en la provincia de Santa Fe

El joven de 19 años, Benjamín Scerra, que era buscado desde el sábado en Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, fue hallado sin vida y desencadenó nuevas diligencias judiciales que involucran un homicidio y la búsqueda de un prófugo.

El cuerpo se hallaba semidesnudo, cubierto con una chapa y presentaba múltiples puñaladas, especialmente en el cuello.

A pesar de los primeros rastrillajes infructuosos realizados por efectivos de la Comisaría 24ª y el Comando Radioeléctrico durante la semana, el resultado llegó cuando el cadáver fue localizado en un sector de difícil acceso cubierto con un chapón. La localización del joven activó un despliegue policial motivado por una pista clave.

Encontraron el cadáver este jueves cerca de las 22 horas en una vivienda situada en la calle Richieri, en la zona de Bajada Espinillo de Capitán Bermúdez, según confirmó el Ministerio de Seguridad.

La víctima había desaparecido tras salir de su casa con un amigo durante la madrugada del 8 de mayo, hecho denunciado por su padre, Félix Scerra, en la comisaría local. El joven había salido sin dinero y llevaba únicamente un atado de cigarrillos y su celular. Según detalló a las autoridades, Benjamín tenía antecedentes de depresión y problemas de consumo.

Durante la pesquisa, los investigadores realizaron entrevistas a familiares, amigos y conocidos, analizaron cámaras de seguridad, hospitales y registros penitenciarios, en conjunto con el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas. El caso está a cargo del fiscal de San Lorenzo, Aquiles Balbis.