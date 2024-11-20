¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Diego Spagnuolo Amenaza de bomba Elecciones
Corrientes

Demoraron a un joven con un termotanque

El sospechoso no supo justificar la tenencia del mismo. 

Por El Litoral

Miércoles, 20 de noviembre de 2024 a las 10:25

Demoraron a un joven que trasladaba un termotanque y no supo justificar su procedencia, informó este miércoles la Policía de Corrientes. 

El hecho tuvo lugar en la madrugada de este lunes por las calles Crespo y Patagonia, de la Capital correntina.

Efectivos de la fuerza se encontraban realizando recorridas cuando detuvieron al sospechoso y le pidieron que explicara la procedencia del termo tanque, el joven, de 26 años, no pudo justificar su origen.

Además, se descubrió que tiene antecedentes policiales por robos, detallaron. 

Al respecto se realizan las diligencias correspondientes al caso. 

