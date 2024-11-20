Demoraron a un joven con un termotanque

Demoraron a un joven que trasladaba un termotanque y no supo justificar su procedencia, informó este miércoles la Policía de Corrientes.

El hecho tuvo lugar en la madrugada de este lunes por las calles Crespo y Patagonia, de la Capital correntina.

Efectivos de la fuerza se encontraban realizando recorridas cuando detuvieron al sospechoso y le pidieron que explicara la procedencia del termo tanque, el joven, de 26 años, no pudo justificar su origen.

Además, se descubrió que tiene antecedentes policiales por robos, detallaron.

Al respecto se realizan las diligencias correspondientes al caso.