Le niegan la libertad condicional a uno de los secuestradores de Cristian Schaerer

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó este viernes un planteo de la defensa de Cristian Carro Córdoba, que solicitaba la libertad condicional del hombre condenado a 25 años de prisión por el secuestro y desaparición del correntino Cristian Eduardo Schaerer.

La decisión del máximo órgano judicial de la Argentina estriba en causas pendientes que posee el detenido en Paraguay. El vecino país solicitó la extradición de Carro Córdoba por otro secuestro extorsivo por el que está acusado en suelo guaraní. La extradición fue concedida, pero está supeditada a que el condenado termine de cumplir en la Argentina la pena de 25 años de prisión por el secuestro y desaparición del estudiante correntino que tenía 21 años, cuyo vencimiento operará el 19 de octubre de 2029..

Cabe señalar que Carro Córdoba es considerado uno de los máximos líderes de la banda condenada por el secuestro del hijo del exfuncionario público Juan Pedro “Vasco” Schaerer, ocurrida el 21 de septiembre del 2003 cuando llegaba a su casa del barrio Las Tejas, en la ciudad de Corrientes.

Pese a que a su madre, Pompeya Gómez, pagó un rescate de 277.000 dólares en Ciudad del Este, Paraguay, el joven sigue desaparecido.

El Gobierno nacional elevó a $ 5.000.000 la recompensa para aquellas personas que puedan aportar datos.

Carro Córdoba en agosto de 2009 fue condenado a 25 años de prisión durante un segundo juicio que se desarrolló en el Juzgado Federal Penal.

La defensa del condenado en búsqueda del beneficio recurrió a la Corte que, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, desestimó el planteo. De esta manera, Carro Córdoba seguirá privado de su libertad.