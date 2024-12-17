Sorprendieron a dos hombres con seis corderos faenados

En un operativo realizado en el marco de la lucha contra el abigeato, dos hombres fueron sorprendidos en pleno traslado en una camioneta de seis corderos faenados, cuya legal procedencia no supieron justificar.

Fue un trabajo del personal de Policía Rural y Ecológica de Santo Tomé, en un control montado sobre la Ruta Provincial 36, que une la localidad de Alvear con la Ruta 40 que es uno de los accesos a la zona de los Esteros del Iberá.

Se movilizaban en una Toyota Hilux, conducida por Walter Ariel G. quien era acompañado de Martín Rubén S. que llevaban los animales en bolsas tipo de arpilleras, producto de una faena clandestina, además carecían de las documentaciones correspondientes de los ovinos que no respetaban las condiciones adecuadas de respetar la cadena de frío.El Fiscal Rural Martín Leiva dispuso el inicio de una causa por infracción al Artículo 206 del Código Penal Argentino.Este tipo de controles en prevención de delitos de abigeato, protección a la fauna y flora o daños ecológicos, se despliegan dentro del contexto de la Seguridad Integral, diagramado desde la Jefatura de Policía.