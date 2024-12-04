¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Corrientes

Encontraron un hombre en Corrientes que era buscado en Formosa

El joven  es oriundo de la provincia de Formosa. 

Por El Litoral

Miércoles, 04 de diciembre de 2024 a las 11:01

La Policía de Corrientes informó este miércoles que demoró a un joven con pedido de localización

El hecho tuvo lugar en horas de la madrugada del miércoles por la avenida Costanera, en la intersección con calle Chaco de la Capital correntina. 

Efectivos de la fuerza detuvieron a un joven que se encontraba deambulando y desorientado.

Al respecto realizaron las averiguaciones correspondientes y confirmaron que la persona tenía problemas de salud y que existía una denuncia por su desaparición en la provincia de Formosa.

La Policía de Corrientes continúa con los trámites correspondientes en coordinación con las autoridades de Formosa para resolver el caso.

