Balearon a un repartidor en Chaco: el arma era de un policía de Corrientes

Un joven repartidor de comidas rápidas fue asaltado y baleado en la localidad chaqueña de Barranqueras, y la investigación determinó que el arma usada para el ataque pertenecía a un policía de la provincia de Corrientes, informaron este lunes fuentes oficiales.

El hecho ocurrió el domingo por la noche en la calle Obligado al 4100, cuando la víctima, tras entregar un pedido, fue interceptada por dos personas armadas.

Según el testimonio de la vecina que realizó el pedido, los atacantes se movilizaban en una motocicleta negra sin patente y, tras herir a la víctima con un disparo en la espalda, escaparon a toda velocidad por la avenida España.

Luego el asalto, el joven fue trasladado al Hospital Perrando donde ingresó con una "herida por proyectil de arma de fuego en región torácica posterior, perforaciones pulmonares, hemoneumotórax y lesión en columna vertebral", según detalló Diario Chaco.

Tras las respectivas tareas de investigación, la fuerza de la provincia de Chaco detuvo a dos hombres de 33 y 19 años, y constataron que los asaltantes utilizaron en el robo una Browning calibre 9 mm, propiedad de un oficial de la Policía de Corrientes, quien había denunciado su sustracción en agosto de 2024.

Los detenidos siguen a disposición de la justicia, mientras las autoridades continúan con las pericias y la investigación para esclarecer completamente el hecho.

