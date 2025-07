“Yo vi cuando lavaban la camioneta”, un testimonio que complica a Caillava y Pérez

La exfuncionaria municipal María Victoria Caillava y su marido el excapitán de navío de la Armada, Carlos Guido Pérez son dos de los detenidos de la causa tras ser imputados como coautores de la captación de Loan quedaron aún más comprometidos con el relato de una testigo.

La mujer de nombre Brisa C. contó a la prensa que ese día “venía de almorzar de la casa de maná y veo una persona que estaba lavando la camioneta, en el predio de la casa de Victoria Caillava. No sé si era ella u otra persona”, sostuvo. Y añadió que Victoria la acusó de mentir y que le iba a denunciar.

En tanto que reveló que “el único que me llamó fue un político de la Municipalidad”, con lo cual dejó entrever un manto de protección. Remarcó que “antes que se conozca la foto del almuerzo pedía que los investiguen”.