Laudelina declaró por cuarta vez: una por una, todas las pruebas que podrían complicarla

La noche del martes sorprendió a todos la declaración de Laudelina Peña, ya que estaba previsto que diera su testimonio durante la jornada del miércoles desde la cárcel de Ezeiza.

De manera virtual, estuvo cara a cara durante más de dos horas con la jueza Cristina Pozzer Penzo, a 33 días de la desaparición de Loan Peña.

La tía del nene de cinco años es una de las personas más complicadas en la causa, ya que desde hace semanas está bajo la lupa de los investigadores por mentir en diversas oportunidades.

Una por una, las pruebas que podrían complicar a Laudelina

Los primeros días de búsqueda, los investigadores encontraron un botín del nene en el campo y eso hizo suponer que Loan estaba perdido en esa zona. En su primera declaración, Laudelina dijo que no sabía nada sobre esto. Sin embargo, después reconoció que fue ella quien plantó el botín.

Laudelina, luego, declaró que Loan fue atropellado por una camioneta que manejaba Carlos Pérez y en la que iba como acompañante su mujer, la exfuncionaria Victoria Caillava.

La mujer denunció que Pérez y Caillava la amenazaron de muerte para que no hable. “Vi cuando Pérez subía a Loan a la caja de la camioneta”, dijo en uno de sus testimonios, según pudo saber TN.

“Una hora después de ver esa secuencia, Caillava me llamó por teléfono, yo atendí y quedamos en encontrarnos en una escuela”, declaró en una llamada que pudo ser constatada por la policía, aunque no se accedió a su contenido.

Macarena, hija de Laudelina, desmintió por completo las palabras de su madre. Ante la Policía Federal, dijo que su mamá mentía en su declaración y que en realidad nunca ocurrió ningún accidente.

Todas estas pruebas la complican en la causa, porque demuestran que nunca dijo la verdad desde el comienzo de la investigación. El 5 de julio, la Justicia Federal la detuvo e imputó por la “sustracción” y el “ocultamiento” de su sobrino y por “alteración de pruebas”.

Qué dijo Macarena, la hija de Laudelina Peña

La hija de Laudelina, Macarena Peña, dio su declaración, en medio de la sorpresiva decisión de la jueza de adelantar la indagatoria de su madre prevista inicialmente para este miércoles.

Macarena dio detalles sobre cómo fue el traslado de ambas mujeres desde 9 de Julio hasta Corrientes, a donde se dirigieron el día en que Laudelina declaró que Loan había sido atropellado por la camioneta de Pérez y Caillava, dando un giro repentino a la investigación por la desaparición del nene.

“Estuvo declarando hasta las 4 y pico de la madrugada”, recordó la joven sobre ese día. Además, sostuvo que el abogado José Codazzi preparó a su madre para que pueda dar esa versión del accidente.

Macarena declaró y desmintió nuevamente la hipótesis del accidente (Foto: captura TN)

“El abogado le dio letra”, dijo. Y luego remarcó que “el accidente no existió y que fue el abogado el que se lo inventó”. Luego de eso, añaldió: “Yo siento que detrás del abogado hay algo más pesado, por eso yo tengo miedo y por eso vengo a contar”.

“No confío en la policía de la provincia, porque para mí hicieron todo mal desde un principio. La ruta, por ejemplo, no cortaron. Como que la única hipótesis de ellos siempre fue que él se perdió, yo siento eso”, alegó.

En otro tramo de la declaración indicó que considera que a “mi mamá la quieren implicar para limpiar a otra persona”. “Para mí, quieren beneficiar más a Antonio y a Caillava y a Pérez”, mencionó.

TN