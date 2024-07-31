Lograron reconstruir el ADN de Loan: por qué es un avance clave para la investigación

El caso Loan Danilo Peña tomó un nuevo impulso tras la apertura del secreto de sumario, y este miércoles se conoció un detalle que puede ser decisivo en la investigación.

Fuentes judiciales precisaron que los peritos lograron reconstruir el ADN del nene, lo cual resulta un elemento clave para el posterior cotejo con prendas de vestir secuestradas.

El perfil genético obtenido podrá analizarse con muestras encontradas en el guardabarros delantero derecho de la camioneta de Carlos Pérez y de su esposa, María Victoria Caillava, dos de los principales acusados. También se disponen de muestras de ADN de los padres de Loan, recolectadas por la Policía Federal y la Policía de Corrientes.

Las pericias habían sido encomendadas por Mariano de Guzmán, de la Fiscalía Federal de Goya, junto al fiscal general Marcelo Colombo y la fiscal federal Alejandra Mangano, de Protex, todos bajos la supervisión de la jueza federal Cristina Pozzer Penzo.

El estudio fue realizado a partir de unas 20 prendas del nene que fueron incautadas durante un allanamiento en la comisaría de 9 de Julio, a cargo del comisario Walter Maciel, uno de los detenidos de la causa, según precisó TN.

“Se ha ordenado la extracción de un perfil de ADN de Loan Danilo Peña a partir de las prendas incautadas en el allanamiento realizado el 5 de julio en la comisaría de 9 de Julio, las cuales no habían sido puestas a disposición de la investigación federal”, informó entonces un comunicado de la Procuración.

“Esta medida busca establecer un perfil indiscutible del niño para futuros análisis con muestras adicionales que se puedan obtener, complementando así el perfil de su grupo familiar”, agregaron.

Este martes, la Justicia levantó el secreto de sumario y los abogados de todas las partes pueden acceder al expediente de la causa que investiga la desaparición del nene hace más de un mes y medio.

Quiénes son los siete detenidos en el Caso Loan y de qué se los acusa

Antonio Benitez: captación de personas con fines de explotación, agravador por ser la víctima menor de 18 años, en carácter de coautor material.

captación de personas con fines de explotación, agravador por ser la víctima menor de 18 años, en carácter de coautor material. Mónica del Carmen Millapi: captación de personas con fines de explotación, agravador por ser la víctima menor de 18 años, en carácter de partícipe primario.

captación de personas con fines de explotación, agravador por ser la víctima menor de 18 años, en carácter de partícipe primario. Daniel “Fierrito” Ramírez: captación de personas con fines de explotación, agravador por ser la víctima menor de 18 años, en carácter de partícipe primario.

captación de personas con fines de explotación, agravador por ser la víctima menor de 18 años, en carácter de partícipe primario. Carlos Pérez: captación de personas con fines de explotación, agravador por ser la víctima menor de 18 años, en carácter de coautor material.

captación de personas con fines de explotación, agravador por ser la víctima menor de 18 años, en carácter de coautor material. Victoria Caillava: captación de personas con fines de explotación, agravador por ser la víctima menor de 18 años, en carácter de coautor material.

captación de personas con fines de explotación, agravador por ser la víctima menor de 18 años, en carácter de coautor material. Walter Maciel: encubrimiento por favorecimiento real, calificado por la gravedad del delito y la calidad de funcionario público.

encubrimiento por favorecimiento real, calificado por la gravedad del delito y la calidad de funcionario público. Laudelina Peña: sustracción y ocultamiento de menor y alteración de pruebas.

TN