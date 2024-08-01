Volcó una camioneta municipal en Curuzú Cuatiá

Dos mujeres resultaron heridas al despistar y volcar un vehículo municipal en la localidad de Curuzú Cuatiá.

El accidente se registró el miércoles alrededor de las 10 de la mañana frente al Parque Martín Fierro. Se trata de un vehículo destinado a la Secretaria de Servicios Públicos.

A bordo de la camioneta circulaban dos mujeres, que resultaron con algunos golpes, pero nada grave. Fueron trasladadas al hospital de manera preventiva.

De acuerdo a la investigación, por causas que se tratan de establecer, la camioneta mordió la banquina cuando iba a doblar desde calle Rio Aguapey, por donde circulaba de este a oeste, hacia la ex ruta 14 y cayó a un zanjón.

El impacto dejó importantes daños materiales en el vehículo, que fue retirado por una maquina vial del lugar.

En el lugar trabajaron inspectores de la Dirección de Tránsito. (NG).