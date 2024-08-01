¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

San Cayetano lluvias en Corrientes La Libertad Avanza
San Cayetano lluvias en Corrientes La Libertad Avanza
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Corrientes

Volcó una camioneta municipal en Curuzú Cuatiá

Por El Litoral

Jueves, 01 de agosto de 2024 a las 11:25

Dos mujeres resultaron heridas al despistar y volcar un vehículo municipal en la localidad de Curuzú Cuatiá.
El accidente se registró el miércoles alrededor de las 10 de la mañana frente al Parque Martín Fierro. Se trata de un vehículo destinado a la Secretaria de Servicios Públicos.
A bordo de la camioneta  circulaban dos mujeres, que resultaron con algunos golpes, pero nada grave. Fueron trasladadas al hospital de manera preventiva.
De acuerdo a la investigación, por causas que se tratan de establecer, la camioneta mordió la banquina cuando iba a doblar desde calle Rio Aguapey, por donde circulaba de este a oeste, hacia la ex ruta 14 y cayó a un zanjón. 
El impacto dejó importantes daños materiales en el vehículo, que fue retirado por una maquina vial del lugar.
En el lugar trabajaron inspectores de la Dirección de Tránsito. (NG).

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD