San Luis del Palmar: detuvieron a una motocilista que circulaba irresponsablemente

La Policía de Corrientes informó este miércoles que secuestraron una motocicleta que circulaba con irregularidades en la localidad correntina de San Luis del Palmar.

Mientras realizaban trabajos de seguridad en calles de la ciudad, los agentes visualizaron a una joven que circulaba a bordo de una moto sin casco, poniendo en riesgo su vida y la de un menor que la acompañaba. Además, la motocicleta contaba con adulteraciones en la patente y en el motor.

Ante la falta de justificación de su accionar, la persona fue demorada y el rodado fue secuestrado y trasladado a la comisaría jurisdiccional, donde se continuaron con los trámites de rigor.