Corrientes: detuvieron a un hombre por robo y secuestraron un Peugeot 208

La Policía de Corrientes informó que en la mañana de este miércoles detuvo a un hombre que había cometido un delito momentos antes.

Según informaron fuentes policiales, el individuo estaba sustrayendo elementos del interior de un vehículo estacionado en la vía pública. Inmediatamente, los agentes policiales fueron alertados por una persona que transitaba por las calles Pío XII y Pasaje Mitre, donde visualizaron al sujeto.

Durante el operativo, también fue secuestrado un automóvil marca Peugeot 208, en el cual el individuo se movilizaba. Tras las averiguaciones preliminares, el rodado resultó estar presuntamente vinculado a otros hechos delictivos que se encuentran bajo investigación.

Minutos más tarde, el hombre fue detenido y los elementos robados, como así también el rodado, fueron secuestrados y puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno, donde se continuarán con las diligencias judiciales de rigor.