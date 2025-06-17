Los vecinos alertaron a la Policía por dos sujetos con actitud sospechosa

Aproximadamente a las 20:30 de este martes, varios vecinos de Barrio Jardín, se comunicaron a la Central de Emergencias Policiales 911, dando el alerta por la presencia con actitudes sospechosas en calle Las Orquideas al 500.

De inmediato se dirigió una comisión policial perteneciente al GRIM 4 a cargo del Comisario Inspector Osvaldo Molina en el patrullero C 842. Al llegar al lugar los policías se desplegaron para localizar a los sospechosos, quienes se encontraban espiando hacia el interior de las casas. Al verse cercados por el GRIM 4 intentaron darse a la fuga, uno de ellos saltó el muro perimetral tratando de escapar, fue perseguido y neutralizado cuando estaba oculto entre unas plantas.

Los demorados fueron identificados como Cristian Morales (Alias MORRON) y Matias Morales (alias TIGRE) "hermanos y compañeros de andanzas" que los llevan a tener un extenso prontuario de antecedentes por delitos contra la propiedad.

Los vecinos agradecieron la rápida intervención del grupo GRIM 4, que procedieron al traslado de ambos individuos a Comisaría Novena para proseguir diligencias contravencionales.