En estado de ebriedad un hombre cargaba tres millones de pesos en efectivo

La Policía de Corrientes informó que el viernes detuvo a un hombre que generó un altercado en un comercio de 24 hs de la capital correntina, donde además alardeaba de cargar una importante suma de dinero en efectivo.

Durante la noche del viernes, efectivos acudieron a un local de una cadena de comercio de 24 hs, ubicado en calles Hipólito Yrigoyen y Brasil tras ser alertados por un hombre que se encontraba en estado de ebriedad y molestaba a los ocasionales clientes, a quienes les aseguraba que cargaba mucho dinero.

El sujeto reaccionó de forma violenta ante la intervención del personal del comercio, gritando que le querían robar, razón por la que solicitó la presencia policial.

Los policías entrevistaron e identificaron a Walter Daniel R., mayor de edad, quien mostró que en una mochila cargaba tres millones de pesos en efectivo. En un primer momento Walter no pudo justificar el origen del dinero hasta que mostró el comprobante de extracción emitido por un banco.

Tras las primeras averiguaciones se constató que el sujeto se encontraba en el local desde el mediodía del viernes consumiendo bebidas alcohólicas y que que a todas las personas que ingresaban al local, les mostraba una mochila que tenía dinero en efectivo.

Al notar el estado del hombre, se procedió al secuestro preventivo del dinero, que fue contado frente a testigos y luego guardado con las fajas correspondientes. El dinero fue trasladado a la dependencia policial para resguardarlo mientras que su propietario fue revisado por un médico de la Policía.

En el caso tomó intervención la Fiscalía de turno. El dinero secuestrado se resguardó en la comisaría correspondiente. En tanto que durante el sábado se realizó la devolución del dinero en las instalaciones policiales.

