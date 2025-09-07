¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Narcotráfico

Operativo antidrogas en Corrientes: detienen a dos jóvenes con cocaína y elementos para la venta

La Policía de Corrientes realizó un operativo en una vivienda donde secuestraron cocaína, dinero en efectivo y elementos para la venta de drogas.

Por El Litoral

Domingo, 07 de septiembre de 2025 a las 10:42

En el marco de una investigación por narcotráfico, la Policía de Corrientes realizó un allanamiento en una vivienda del barrio San Antonio de la capital provincial y detuvo a dos jóvenes, un hombre de 22 años y una mujer de 23.

El operativo se llevó a cabo en la calle Las Cuevas al 2800, luego de una orden emitida por el Juzgado Federal N.° 1. Al ingresar a la propiedad, los efectivos policiales encontraron y secuestraron varios elementos que indican actividades de venta de estupefacientes.

Los elementos secuestrados

Entre los objetos secuestrados en el allanamiento se encuentran:

  • 41 envoltorios de polietileno con un peso total de 26,41 gramos, que dieron positivo para cocaína.

  • Recortes de polietileno y una tijera.

  • Una balanza de precisión.

  • Un posnet de Mercado Pago.

  • Un cuaderno con anotaciones.

  • $265.690 en efectivo.

  • Ocho teléfonos celulares y una netbook.

Los dos detenidos, identificados como Alejandro M.C., de 22 años, y Fátima D.M.M., de 23, quedaron a disposición de la Justicia.

