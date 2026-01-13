Corrientes: tras una investigación y rastrillaje recuperaron elementos robados

La Policía de Corrientes informó que este martes detuvo a dos personas en la ciudad Capital, quienes habían robado elementos en un domicilio.

El procedimiento ocurrió en la madrugada de este martes luego que se respondiera a una denuncia por un robo cometido en un domicilio sobre calle Tacuarí al 1.100, de donde se sustrajeron una motosierra y una cortadora de pasto.

Por tal motivo se desplegó un operativo de investigación y un amplio rastrillaje en la zona, el cual terminó con un resultado positivo, pues detuvieron a un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, quienes tenían en su poder los elementos sustraídos momentos antes.

Los demorados y lo recuperado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la comisaría correspondiente, donde se continúan con las diligencias del caso.

