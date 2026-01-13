Abigeato en La Cruz: más allanamientos tras la visita del Gobernador

Como respuesta de la Justicia, a la visita del gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés a la localidad de La Cruz, que se reunió con las sociedades rurales y asociaciones productivas ante el grave conflicto del abigeato en la costa del Río Uruguay, avanzaron con nuevos allanamientos.

A pedido de la nueva fiscal en turno de Paso de los Libres, Daniela Di Tomaso y autorización del juez Daniel Insaurralde, allanaron un campo donde detectaron 22 terneros, todos de procedencia dudosa, y en ese sentido, se pidió la detención del responsable de la hacienda floja de papeles.

También en esa propiedad se encontraron con documentaciones que fueron incautadas para ser meritadas, las cuales podrían arrojar nuevas figuras en el listado de sospechados en esta banda delictiva.

Se sumarían a los 81 iniciales que fueron secuestrados en los primeros procedimientos, donde fueron aprehendidas dos hombres, entre ellos, el marido de una concejal de la localidad de La Cruz.

La reciente investigación por los delitos rurales se retomó hace dos meses y la punta del ovillo fue encontrada el lunes 5 de enero en un control vial sobre la Ruta Provincial 114 y una calle vecinal del Paraje Rincón Poí, donde efectivos de la Comisaría de La Cruz y la Unidad Especial de Seguridad Rural de Alvear interceptaron un camión Mercedes Benz 1114 que trasladaba 20 vacunos, en situación irregular.

Al realizar la inspección, los uniformados detectaron "anormalidades de todo tipo" en las marcas y señales de los animales.

De manera inmediata, integrantes de la Policía Rural de Gobernador Virasoro, Alvear, Desiderio Sosa y de la Capital correntina, llegaron con urgencia y montaron una prologada guardia en cinco campos sospechosos. La vigilia se extendió por tres largos y calurosos días hasta que el fiscal y juez de Paso de los Libres, que estaban en el turno anterior, dictaron dos allanamientos.

Los otros tres no se otorgó por causas que se desconocen.

En esos predios, las fuerzas de seguridad hallaron otros 61 animales en situación irregular, elevando a 81 el total de vacunos secuestrados.

Con el paso de las horas, la Policía logró ingresar con el permiso del propietario a otros de los campos sospechosos donde volvieron a detectar hacienda irregular, aunque el informe oficial hasta el momento no se obtuvo, según revelaron fuentes del caso.

El arribo del Gobernador, con el ministro de Seguridad, Adan Gaya, el jefe de la Policía, comisario general Miguel Angel Leguizamón, subjefe comisario general Walter Darío Aceval y director de Policía Rural y Ecológica comisario general Walter Gerardo Torres dio un nuevo impulso a la causa.

La fiscal Ditomaso que entró en turno le dio más impulso a la labor desplegada y este martes seguían los allanamientos en un campo que está ubicado a 80 kilómetros de La Cruz en el paraje San Gabriel, cerca del empalme con la Ruta Provincial 40 que comunica con Colonia Pellegrini, según precisaron las mismas fuentes consultadas.