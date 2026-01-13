Corrientes: denunciaron picadas clandestinas en las playas de Ituzaingó

Vecinos y turistas de Ituzaingó denunciaron picadas clandestinas y maniobras peligrosas en El Rincón Santa María, una de las zonas más concurridas de la ciudad durante la temporada de verano.

Según los testimonios, es común ver cómo camionetas 4x4 realizan trompos y derrapes a alta velocidad, mientras motos y cuatriciclos participan de carreras improvisadas en plena zona de playa.

Esto se corroboró con los videos que circulan en las redes sociales, donde aparecen vehículos en maniobras peligrosas a pocos metros de familias y turistas. De acuerdo con los denunciantes, la situación no es nueva, pero se intensificó en las últimas semanas a causa de los escasos controles policiales.

La presencia de menores y la ausencia elementos de seguridad, como cascos, incrementa la preocupación de los vecinos. Además, se advierte consumo de alcohol, lo que agrava el riesgo de accidentes graves.

Inseguridad

A este panorama se suma un aumento de robos en la zona, con denuncias de hurtos de heladeras, bolsos y teléfonos celulares.

Se reclama intervención de las autoridades locales para evitar que la combinación de velocidad, alcohol y menores al volante derive en un hecho trágico.

Con información de Misiones Online.