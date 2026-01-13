¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Campaña de vacunación 35° Fiesta Naacional del Chamamé verano 2026
Campaña de vacunación 35° Fiesta Naacional del Chamamé verano 2026
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Zona turística

Corrientes: denunciaron picadas clandestinas en las playas de Ituzaingó

Vecinos y turistas denunciaron maniobras peligrosas de motos, cuatriciclos y camionetas 4x4. Advierten falta de controles, presencia de menores y un aumento de robos.

Por El Litoral

Martes, 13 de enero de 2026 a las 08:37

 Vecinos y turistas de Ituzaingó denunciaron picadas clandestinay maniobras peligrosas en El Rincón Santa María, una de las zonas más concurridas de la ciudad durante la temporada de verano.

Según los testimonios, es común ver cómo camionetas 4x4 realizan trompos y derrapes a alta velocidad, mientras motos y cuatriciclos participan de carreras improvisadas en plena zona de playa.

Esto se corroboró con los videos que circulan en las redes sociales, donde aparecen vehículos en maniobras peligrosas a pocos metros de familias y turistas. De acuerdo con los denunciantes, la situación no es nueva, pero se intensificó en las últimas semanas a causa de los escasos controles policiales.

La presencia de menores y la ausencia elementos de seguridad, como cascos, incrementa la preocupación de los vecinos. Además, se advierte consumo de alcohol, lo que agrava el riesgo de accidentes graves.

Inseguridad

A este panorama se suma un aumento de robos en la zona, con denuncias de hurtos de heladeras, bolsos y teléfonos celulares.

Se reclama intervención de las autoridades locales para evitar que la combinación de velocidad, alcohol y menores al volante derive en un hecho trágico.

Con información de Misiones Online.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD