Corrientes: buscan a la familia de un hombre que está internado en el Hospital Escuela

La Policía de Corrientes pide colaboración a la comunidad para encontrar a familiares de un hombre que se encuentra internado en el Hospital Escuela “José de San Martín” de la ciudad Capital.

El hombre mayor de edad se encuentra internado desde la noche del domingo 11 de enero. Se encuentra desorientado, pero se identifica a sí mismo como Luciano Alegre.

Alegre fue ingresado al nosocomio luego que fuera encontrado inconsciente en la vía pública.

Quienes puedan aportar datos para encontrar a su familia pueden acercarse al hospital ubicado en avenida 3 de Abril 1.224 o comunicarse al teléfono celular 3794-379515 (Lic. Estela Avalos).

