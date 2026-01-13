¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Javier Milei siniestro vial inflación
Corrientes: buscan a la familia de un hombre que está internado en el Hospital Escuela

Se trata de un hombre mayor de edad quien fue ingresado al nosocomio local luego de ser hallado inconsciente en la vía pública el domingo pasado.

Por El Litoral

Martes, 13 de enero de 2026 a las 08:45

La Policía de Corrientes pide colaboración a la comunidad para encontrar a familiares de un hombre que se encuentra internado en el Hospital Escuela “José de San Martín” de la ciudad Capital.

El hombre mayor de edad se encuentra internado desde la noche del domingo 11 de enero. Se encuentra desorientado, pero se identifica a sí mismo como Luciano Alegre.

Alegre fue ingresado al nosocomio luego que fuera encontrado inconsciente en la vía pública.

Quienes puedan aportar datos para encontrar a su familia pueden acercarse al hospital ubicado en avenida 3 de Abril 1.224 o comunicarse al teléfono celular 3794-379515 (Lic. Estela Avalos).
 

