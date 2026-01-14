¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Peligro al volante

Corrientes: realizaba maniobras peligrosas a bordo de un automóvil

Por El Litoral

Miércoles, 14 de enero de 2026 a las 10:01

La Policía de Corrientes informó que el martes detuvo a una persona en la localidad de Itatí, quien conducía un vehículo de manera peligrosa.

Efectivos de la Comisaría de Distrito de Itatí respondieron a un llamado al sistema 911 que daba informaba sobre un automóvil realizando maniobras peligrosas y a altas velocidades en la zona céntrica de la localidad.

Por tal motivo, efectivos se presentaron en el lugar y constataron que un vehículo marca Ford, modelo Eco Sport, ponía en riesgo la vida de terceros y de quien manejaba el rodado.

Al detener la marcha del vehículo en la intersección de avenida Cuarto Centenario y calle Coronel Manuel Vallejos, se identificó al conductor, siendo este un hombre de 18 años que no pudo justificar su accionar. Por tal motivo fue detenido en el lugar y el vehículo secuestrado preventivamente.

El demorado y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Fiscalía de turno y trasladados a la mencionada dependencia, donde se realizaron las diligencias de rigor.

