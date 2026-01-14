La Cruz: la Policía intensifica allanamientos rurales y recupera ganado robado

En el marco de una investigación por abigeato, efectivos de la Policía de Seguridad Rural de La Cruz, Gobernador Virasoro y Desiderio Sosa concretaron un allanamiento en la estancia “San Lorenzo”, ubicada en el paraje San Gabriel, en jurisdicción del departamento La Cruz. El procedimiento se llevó adelante por orden judicial y forma parte de una causa en curso que investiga la sustracción sistemática de ganado en establecimientos rurales de la zona, un delito que genera fuerte impacto en los productores locales.

Secuestro de animales

Durante el operativo, los uniformados secuestraron un total de 59 animales vacunos, entre ellos 42 vacas gordas y preñadas, un novillo y 16 terneros. Tras el hallazgo, los animales fueron trasladados a la Sociedad Rural de La Cruz, donde quedaron bajo resguardo preventivo.

Investigación en curso

Las cabezas de ganado quedaron a disposición de la Justicia para la realización de las pericias correspondientes de marca y señal, con el objetivo de establecer su legítima procedencia y determinar a sus propietarios. Desde la fuerza indicaron que, con este último allanamiento, ya se logró recuperar más de 200 animales en el marco de la misma causa, mientras continúan las diligencias para esclarecer el hecho y establecer responsabilidades.