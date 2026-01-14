Abigeato: dos detenidos en pleno traslado de 320 kilos carne vacuna

Dos personas fueron demoradas en la zona rural de San Roque cuando trasladaban en una camioneta 330 kilos de carne vacuna, sin ningún tipo de control bromatológico y tras una investigación, la Fiscalía en turno, ordenó la detención de ambos por "Supuesto Abigeato Agravado".

Fue un operativo de los efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de San Roque montado sobre Ruta Provincial N° 22 donde demoraron una Toyota Hilux con la carne bovina sin ningún tipo de aval sanitario ni control bromatológico, según detallaron.

El rodado era conducido por Antonio A. y Carlos B. , quienes no pudieron justificar la procedencia del producto cárnico, por lo que se dio inmediata intervención al fiscalía en turno.Por disposición judicial, ambos sujetos fueron aprehendidos y se procedió al secuestro del vehículo, de la carne incautada y del cuero hallado en el establecimiento rural “Caa Guazú”, quedando todo a disposición de la Justicia para pericia y posterior desnaturalización.Se iniciaron actuaciones de oficio supuesto infracción en flagrancia al Artículo 206° del C.P.A. y "Supuesto Abigeato Agravado" y en consecuencia se ordenó la detención de los dos demorados.