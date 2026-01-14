Bella Vista: detuvieron a dos hombres armados con un revólver

Durante un operativo preventivo realizado en la ciudad de Bella Vista, la Policía demoró a dos hombres armados con un revólver calibre 32 mm con proyectiles en el tambor. Se trató de un trabajo desplegado por personal de la Comisaría de Distrito Primera en un procedimiento tuvo lugar alrededor de las 3:30.

Tras la identificación de personas, en un palpado de seguridad, detectaron que uno de los demorados tenía en su poder un revólver marca Jaguar calibre .32, con dos cartuchos, sin la documentación correspondiente, según se informó.

La presencia de ambos que merodeaban por calle 9 de Julio, en un sector de poca iluminación y con aparentes intenciones delictivas, había llamado la atención de los efectivos. Al identificarlos, se constató que se trataba de hombres de 34 años Miguel Ángel O y Francisco O, 40 años de edad.

Al no poder justificar su presencia ni su accionar, quedaron a disposición de la Unidad Fiscal en turno, iniciándose actuaciones de oficio por supuesto delito de portación ilegítima de arma de fuego.