Tras persecución demoraron a un joven con 52 dosis de cocaína en Corrientes

En un procedimiento realizado este jueves a la siesta secuestraron 52 bochitas de clorhidrato de cocaína en poder de un joven que se movilizaba en una motocicleta Honda Wave 110 cc, buscada por robo. quien fue atrapado, luego de una persecución.

El operativo se llevó a cabo alrededor de las 14.30 el barrio Dr Montaña culminó inmediaciones del colegio "Santísimo Sacramento" y había iniciado ratos antes en cercanía del "puente negro", donde los efectivos de la Comisaría 14° Urbana, permanecían apostados.El individuo, que presentaba un corte en la pierna derecha, intentó huir al ser interceptado por los uniformados. La motocicleta secuestrada tenía pedido de captura por robo calificado. La investigación continúa a cargo de la Fiscalía en turno.

En poder del detenido hallaron una riñonera con bolsitas de polietileno y un frasco blanco que con la sustancia estupefaciente. El personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado realizó el test correspondiente, que arrojó positivo para clorhidrato de cocaína.El detenido fue trasladado a la dependencia policial, donde le iniciaron una causa judicial por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en tanto que la motocicleta secuestrada fue puesta a disposición del juzgado interviniente.