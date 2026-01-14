Corrientes: robaron pertenencias de la escuela de samba de la agrupación Kamandukahia

Un robo vinculado a los carnavales correntinos fue denunciado en las últimas horas por la Agrupación Musical Kamandukahia, que informó la sustracción de más de 70 sacos pertenecientes a su escuela de samba.

Según se indicó, el hecho ocurrió en la madrugada de este miércoles en el barrio Jardín, cuando el sastrero de la agrupación fue víctima de la inseguridad. Las prendas fueron robadas del interior de su auto, donde se encontraban guardadas.

Desde Kamandukahia señalaron que se trata de una cantidad considerable de sacos utilizados por la escuela de samba, lo que representa una pérdida importante para la agrupación en el marco de la preparación de sus actividades.

Ante la situación, solicitaron la colaboración para aportar cualquier información que permita recuperar las prendas robadas. Para ello, difundieron los siguientes números de contacto: 3794838858 y 3795111176.