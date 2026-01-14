Corrientes: fue atrapado luego de robar elementos de un automóvil estacionado

La Policía de Corrientes informó que el martes detuvo a una persona en la ciudad Capital, quien había robado elementos de un auto estacionado.

El hecho ocurrió en inmediaciones de calles Cerrito y General Paz, donde una persona rompió uno de los vidrios de un automóvil marca Ford, modelo Eco Sport, que estaba estacionado en el lugar y de donde se sustrajeron varios elementos.

Tras realizarse la denuncia del hecho al sistema 911, se inició una investigación entre los agentes que realizaban tareas preventivas en la zona. De tal manera, efectivos divisaron a un hombre mayor de edad en cercanías de calles Suipacha y Lamadrid, Quien cargaba consigo un bolso.

Al llamar la atención de los efectivos, se procedió a la entrevista e inspección del bolso, donde se encontraron un matafuegos, un cable de arranque y otros elementos que coincidían con la denuncia.

Por tal motivo, el sujeto fue detenido y lo hallado fue secuestrado, en tanto que luego los movilizó hasta la comisaría correspondiente, donde se realizaron las diligencias del caso.