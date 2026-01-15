Corrientes: detuvieron a un hombre tras un robo en Curuzú Cuatiá

Un hombre de 27 años fue detenido por la Policía de Corrientes, luego de ser sorprendido al salir de un domicilio con varias herramientas robadas. El hecho ocurrió en Curuzú Cuatiá.

El procedimiento se realizó en la calle Rodríguez Peña, durante recorridas preventivas de la Comisaría de Distrito Primera. Según fuentes policiales, el sospechoso intentó escapar en bicicleta, pero fue alcanzado a pocos metros.

Objetos recuperados

Entre los objetos secuestrados se encontraban un taladro y una amoladora de la marca Black & Decker, nueve llaves de distintas medidas, dos destornilladores, una carpa, una mochila con envases en su interior y un portafolio de plástico. El hombre no pudo justificar la procedencia de los elementos.

La acción forma parte de los operativos de prevención de ilícitos que realiza la fuerza local en distintos sectores de la ciudad